В МВД напомнили о возможности абонента отказаться от СМС-рассылок

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон “О связи”. С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение», — говорится в сообщении.
В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, уверяют в ведомстве.