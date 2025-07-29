В МВД напомнили о возможности абонента отказаться от СМС-рассылок

«С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон “О связи”. С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение», — говорится в сообщении.