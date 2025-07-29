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В Самаре разработают проект капремонта Дома-музея Ленина за 6,8 млн рублей

Музей Алабина объявил поиск подрядчика для разработки проекта капитального ремонта здания Дома-музея Ленина.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Музей Алабина объявил поиск подрядчика для разработки проекта капитального ремонта здания Дома-музея Ленина. Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: ул. Ленинская, 131.

В рамках проекта подрядчику предстоит:

провести комплексное инженерное обследование здания;выполнить геодезические изыскания;разработать полный пакет технической документации.

Срок выполнения работ установлен до 30 июня 2026 года. Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей. Электронный аукцион на выполнение работ запланирован на 8 августа.

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