В Самаре разработают проект капремонта Дома-музея Ленина за 6,8 млн рублей

Музей Алабина объявил поиск подрядчика для разработки проекта капитального ремонта здания Дома-музея Ленина. Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: ул. Ленинская, 131.
В рамках проекта подрядчику предстоит:
провести комплексное инженерное обследование здания;выполнить геодезические изыскания;разработать полный пакет технической документации.
Срок выполнения работ установлен до 30 июня 2026 года. Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей. Электронный аукцион на выполнение работ запланирован на 8 августа.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.