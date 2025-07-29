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В Ингушетии бизнесмена подозревают в хищении денег, выделенных на форум

Бизнесмена в Ингушетии подозревают в хищении выделенных на деловой форум денег.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении 3 миллионов рублей, выделенных на проведение делового форума, сообщило СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2022 года министерство экономического развития Ингушетии заключило с индивидуальным предпринимателем госконтракт на оказание услуг по организации проведения республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия-2022» на сумму 3 миллиона рублей.

«Согласно платежному поручению, на расчетный счет фигуранта поступили указанные денежные средства, при этом фактически вышеуказанный форум проведен другой организацией. Таким образом, министерству экономического развития Республики Ингушетия причинен ущерб в размере 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В отношении 51-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено на основании материалов, поступивших из МВД по Ингушетии.