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Жительница Уфы получила 12 лет колонии за фейки об армии России и участие в деятельности экстремистов

Уфимке дали 12 лет колонии за фейки о ВС РФ и сотрудничество с экстремистами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 46-летней женщине, ее признали виновной в участии в деятельности экстремистского сообщества и распространении ложной информации о российских Вооруженных Силах России. Об этом рассказала пресс-служба Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным ведомства, уфимка входила в организованную группу, чья деятельность создавала угрозу общественной безопасности и нарушению прав граждан. Также женщина систематически распространяла заведомо ложные сведения о действиях российских военных, включая их миротворческие миссии.

Несмотря на то, что обвиняемая не признала свою вину, суд назначил ей наказание в виде:

— 12 лет колонии общего режима;

— года ограничения свободы;

— пятилетнего запрета на организацию и участие в массовых мероприятиях;

— запрета на администрирование интернет-ресурсов.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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