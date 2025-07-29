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Звуки взрывов в Сальске днем 29 июля объяснил глава района Владимир Березовский

Звуки взрывов в Сальске связаны с работой по уничтожению неразорвавшихся БПЛА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Звуки взрывов в Сальске Ростовской области днем 29 июля прокомментировал районный глава Владимир Березовский. Комментарий был опубликован в телеграм-канале чиновника.

— Уважаемые земляки, прошу сохранять спокойствие, это не новая атака. Сотрудники спецслужб уничтожают неразорвавшиеся БПЛА на территории города, — пояснил Владимир Березовский.

Напомним, прошедшей ночью в Сальске из-за обломков БПЛА произошло возгорание и повреждение контактной сети на ж/д станции. В двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск пострадало остекление. Кроме того, случилось возгорание в составе грузового поезда.

Также в одном из частных домов города была повреждена крыша и оказались выбиты стекла. Погиб водитель автомобиля. Добавим, ранее стало известно о гибели двух саперов при разминировании БПЛА в Сальске.

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