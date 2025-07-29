В Самаре пожаловались в УФАС на торги по сносу долгостроя за 170,9 млн рублей

Тендер на демонтаж незавершенного девятиэтажного здания по ул. Карла Маркса, 57 в Самаре оказался под угрозой срыва. Московская компания ООО «Наш Город» подала жалобу в УФАС, обвинив заказчика в нарушениях законодательства о госзакупках (44-ФЗ).
Согласно конкурсной документации, подрядчик должен был полностью снести недостроенный оздоровительно-офисный комплекс за 40 рабочих дней. Начальная цена контракта составляет 170,9 млн рублей.
В жалобе указано, что использованы некорректные расценки, искажающие реальную стоимость работ, занижены трудозатраты, созданы неравные условия для участников торгов.
УФАС рассматривает обращение. Итоги тендера, которые планировалось подвести после 31 июля, теперь могут быть пересмотрены.
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