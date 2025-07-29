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Почему птицы не стали такими же гигантами, как динозавры

Птицы не могут достигать таких же размеров, как их гигантские предки-динозавры. Все дело в их анатомических ограничениях, которые связаны с полетом и дыханием.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Стая птиц летит в розово-голубом небе
Источник: Unsplash

На протяжении последних 66 миллионов лет эволюция многократно экспериментировала с крупными формами птиц. Эти потомки пернатых динозавров заселяли материки и острова, становились доминирующими травоядными или даже хищниками. Так, пишет сайт Smithsonian Magazine, на Мадагаскаре еще тысячу лет назад обитали трехметровые эпиорнисы, а в доисторической Южной Америке птицы-терроры на протяжении миллионов лет занимали вершину пищевой цепи.

В Северной Америке 45 миллионов лет назад по лесам бродили почти двухметровые диатримы. Но несмотря на внушительные размеры, ни одна из этих птиц не приблизилась к габаритам гигантов мезозоя вроде тирранозавров. Почему?

Ответ кроется в особенностях среды. Птицы — единственные динозавры, которые пережили падение астероида. Но в мире, который они унаследовали, условия диктовали иные правила. На островах, где не было крупных млекопитающих-хищников, птицы вроде моа, дронтов и эпиорнисов эволюционировали в крупные формы. Исследование 2023 года под руководством орнитолога Ракель Понти показало, что на изолированных островах у птиц чаще развивается нелетающий образ жизни, удлиняются ноги и изменяется форма крыльев. В таких условиях размер становится эволюционно выгодным.

Но рост не всегда зависел от отсутствия хищников. Например, гигантские моа жили бок о бок с крупнейшим орлом Хааста. А в Южной Америке, которая была изолирована от других континентов миллионы лет, птицы-терроры заняли ниши, недоступные млекопитающим, — от охоты на мелких животных до доминирования в экосистеме. Условия на материке могли быть подходящими, если в экосистеме было много ресурсов и мало конкуренции.

Но даже в таких благоприятных условиях птицы не стали настолько же большими, как гигантские динозавры. Хотя у птиц, как и у их динозавроподобных предков, есть воздушные мешки и они откладывают яйца, они так и не достигли массы в несколько тонн.

Одной из причин может быть отсутствие эволюционного давления: птицы-терроры охотились на добычу меньшего размера, и не было нужды в дополнительном росте. Эволюция шла по пути эффективности, а не гигантизма.

Тем не менее, птицы-терроры все же были впечатляюще крупными. Некоторые представители рода келенкен достигали высоты в три метра, а недавно найденные образцы могли быть еще на 10% больше. Возможно, это были самые крупные птицы, когда-либо существовавшие.

Эра динозавров формально закончилась, но эволюция птиц продолжается. Свыше 11 тысяч современных видов, которые живут по всей планете, несут в себе потенциал к будущим трансформациям. Возможно, новые гиганты еще появятся. Вопрос лишь в том, какие экологические условия смогут вернуть к жизни пернатого размером с динозавра.

Ранее ученые выяснили, как выглядели гигантские древние акулы.