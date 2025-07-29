Почему птицы не стали такими же гигантами, как динозавры

Но рост не всегда зависел от отсутствия хищников. Например, гигантские моа жили бок о бок с крупнейшим орлом Хааста. А в Южной Америке, которая была изолирована от других континентов миллионы лет, птицы-терроры заняли ниши, недоступные млекопитающим, — от охоты на мелких животных до доминирования в экосистеме. Условия на материке могли быть подходящими, если в экосистеме было много ресурсов и мало конкуренции.