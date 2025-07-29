Более 900 деревьев и кустов высадят в парке Каменских

В парке Каменских продолжаются работы по озеленению в рамках проекта «Зеленое кольцо».
Здесь планируется высадить более сотни деревьев и около 800 кустарников, например, березу повислую, тополь пирамидальный, ель обыкновенную, сосну обыкновенную, клен Гиннала, рябину обыкновенную, черемуху обыкновенную. В долине реки расположатся кустарники: сирень обыкновенная, ива пурпурная, ирга круглолистная, арония черноплодная, роза морщинистая, калина обыкновенная, различные виды барбариса, спирея серая, смородина красная, рябинник рябинолистный, пузыреплодник калинолистный. Парк украсят многолетние цветы, размещенные отдельными группами.
Сейчас здесь проводится санитарная и омолаживающая обрезка деревьев, расчистка от поросли. Затем начнется замена деревьев по санитарному состоянию и по проектным решениям. Плохое санитарное состояние связано с наличием наклоненных стволов, дупел в стволах деревьев и участков с поврежденной древесиной — все это снижает прочность деревьев. По проектному решению деревья будут заменять в связи с созданием аллеи. Всего в парке Каменских предполагается заменить 70 аварийных, старовозрастных деревьев и 13 — по проектному решению. Компенсационные посадки проведут до 15 октября.