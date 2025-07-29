Более 900 деревьев и кустов высадят в парке Каменских

Сейчас здесь проводится санитарная и омолаживающая обрезка деревьев, расчистка от поросли. Затем начнется замена деревьев по санитарному состоянию и по проектным решениям. Плохое санитарное состояние связано с наличием наклоненных стволов, дупел в стволах деревьев и участков с поврежденной древесиной — все это снижает прочность деревьев. По проектному решению деревья будут заменять в связи с созданием аллеи. Всего в парке Каменских предполагается заменить 70 аварийных, старовозрастных деревьев и 13 — по проектному решению. Компенсационные посадки проведут до 15 октября.