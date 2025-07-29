В Уфе построят надземный пешеходный переход.

В Уфе утвержден проект планировки территории, ограниченной улицами Степана Злобина, Сагита Агиша, Менделеева и Минигали Губайдуллина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Согласно проекту, в границах квартала будут снесены металлические гаражи, капитальные и некапитальные здания, торговые объекты общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров. Снос жилья проектом не предусмотрен.
На освободившемся месте планируется построить 25-этажный жилой дом, автомойку, станцию техобслуживания, физкультурно-оздоровительный комплекс, кафе и пятиэтажный корпус школы № 108 на 1205 учеников. Также в проект входит строительство надземного пешеходного перехода через улицу Сагита Агиша у одноименной остановки общественного транспорта.