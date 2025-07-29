В Иркутской области молодежь может получить гранты в размере до 600 тысяч рублей

Молодежь из Иркутской области сможет получить гранты в размере до 600 тысяч рублей. Такую сумму можно получить приняв участие в конкурсе и потратить выигрыш на реализацию социально-значимого проекта. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, общий объем финансирования составляет семь миллионов рублей из регионального бюджета.
— В конкурсе могут участвовать жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Важно, чтобы у них была идея, которая улучшит условия для самореализации и решит проблем в молодежной среде, — уточнили в пресс-службе мэрии.
В этом году в конкурсе представлено 17 номинаций. Отправить заявку на участие можно до 3 августа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что высокую зарплату предлагают водителям и машинистам в областном центре.