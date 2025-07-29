В Самаре планируют отремонтировать дом-музей Ленина

В Самаре ищут подрядчика, готового составить проектную документацию для реставрации и ремонта административного здания дома-музея Ленина. Соответствующее объявление опубликовал музей им. Алабина на портале «Госзакупки».
Согласно данным заявки, подрядчику нужно будет разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия здания по улице Ленинской, 131. Эксперты оценят конструкции и инженерные системы, проведут необходимые изыскания и подготовят техническую документацию.
Начальную стоимость контракта оценили в 6,8 млн рублей. Подрядчика хотят определить в начале августа.