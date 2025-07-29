В Самаре планируют отремонтировать дом-музей Ленина

Согласно данным заявки, подрядчику нужно будет разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия здания по улице Ленинской, 131. Эксперты оценят конструкции и инженерные системы, проведут необходимые изыскания и подготовят техническую документацию.