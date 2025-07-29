Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре планируют отремонтировать дом-музей Ленина

В Самаре ищут подрядчика для создания проекта реставрации.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Самаре ищут подрядчика, готового составить проектную документацию для реставрации и ремонта административного здания дома-музея Ленина. Соответствующее объявление опубликовал музей им. Алабина на портале «Госзакупки».

Согласно данным заявки, подрядчику нужно будет разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия здания по улице Ленинской, 131. Эксперты оценят конструкции и инженерные системы, проведут необходимые изыскания и подготовят техническую документацию.

Начальную стоимость контракта оценили в 6,8 млн рублей. Подрядчика хотят определить в начале августа.