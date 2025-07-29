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История провала «времурь буне»: В Молдове при ПАС расходы жителей страны выросли на 60% — покупательная способность не поспевает за ростом цен

В 2024 году один человек в месяц в среднем тратит 4407 леев, а в 2019 году эта сумма составляла 2786 леев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

«История успеха»: расходы молдаван за годы правления PAS выросли почти на 60%

В 2024 году один человек в месяц в среднем тратит 4407 леев. Для сравнения: в 2019 году эта сумма составляла 2786 леев, сообщает iData со ссылкой на данные Нацбюро статистики.

Самый резкий рост пришёлся на 2022 год — тогда расходы подскочили почти на 700 леев из-за роста цен на продукты и энергоресурсы. Эксперты отмечают, что покупательная способность населения не всегда поспевает за ростом цен, пишет @glossamd.

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