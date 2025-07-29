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Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра

Иск прокуратуры с требованием уволить Мильграма начнут рассматривать 17 сентября.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных картотеки суда.

В начале июля прокуратура подала иск к краевому министерству культуры с требованием признать незаконным бездействие, выразившееся в непринятии мер по увольнению художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Как указывало надзорное ведомство, ситуация касается наличия конфликта интересов при заключении договоров с московским режиссёром Александром Пронькиным на постановку спектаклей.

«Предварительное судебное заседание состоится 17 сентября», — указано в электронной картотеке суда.

Мильграм возглавил драматический театр в Перми (сейчас Театр-Театр) в качестве художественного руководителя в 2004 году.