Милиция опровергла якобы задержания на месте падения БПЛА в Минске

В ГУВД Мингорисполкома назвали фейком информацию о якобы задержаниях в Минске на месте падения сбитого ПВО неопознанного беспилотника.
— Минская милиция опровергает появившуюся в сети интернет информацию о задержании лиц на месте падения беспилотника, — прокомментировали в пресс-службе.
В ГУВД обратили внимание на то, что 29 июля в сети стала распространяться недостоверная информация о якобы задержаниях в Минске сотрудниками ОМОНа горожан на месте падения БПЛА во дворе жилого дома на улице Матусевича.
В милиции назвали это фейком, подчеркнув, что после ночного происшествия обстановка в белорусской столице — спокойная и контролируемая. При этом правоохранители проводят ряд оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить лица, распространяющие недостоверные данные.
— За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, — предупредили в ГУВД Мингорисполкома.
Напомним, ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска на улице Матусевича 29 июля.
Также СК раскрыл подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника, сообщив, что обезвреженный дрон нес заряд из тротила и металлических шариков, однако был нейтрализован без детонации.
Кроме того, СК опубликовал видео падения сбитого ПВО беспилотника в Минске. И еще СК показал надписи на украинском языке на БПЛА, сбитом над Минском.
Накануне Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля: «Задействованы десятки единиц военной техники». Ранее Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».