Медики бьют тревогу из-за числа госпитализаций: как жара «убивает» сердце

Недостаток жидкости в жару приводит к сгущению крови. Для сохранения водного баланса здоровому человеку в день надо пить 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Лучше, если это будет обычная негазированная вода. Возможны и другие напитки: морсы или некрепкий чай. От лимонадов, энергетиков и кофе лучше воздержаться, потому что они усиливают потоотделение. Пить надо равномерно в течение дня, избегая больших объемов за один раз.