Медики бьют тревогу из-за числа госпитализаций: как жара «убивает» сердце

В России летом последствия высокой температуры сказываются на количестве случаев госпитализаций, тяжелых осложнений, включая тепловые удары и инсульты. Причем не только у пожилых людей, но и у молодежи. Из-за роста числа острых состояний медики бьют тревогу. Они еще раз напоминают: в жару нагрузка на сердце резко усиливается, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. О том, как уберечь свое сердце от последствий экстремальных температур, «Вечерней Москве» рассказала кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская.
Почему жара опасна.
По словам специалиста, в жару наш организм вынужден задействовать способы охлаждения:
периферические сосуды становятся шире, увеличивая потоотделение, что приводит к выведению воды и электролитов из организма;потеря жидкости делает кровь гуще и уменьшает ее объем;в результате сердце качает эту вязкую кровь через расширенные сосуды, из-за чего увеличивается частота пульса.
— Чтобы сохранить нормальное артериальное давление и кровоснабжение органов, сердце должно работать интенсивнее. Эта нагрузка может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — объяснила доктор.
Дегидратацию (обезвоживание организма — прим. «ВМ») усугубляют:
физическая активность;пребывание на солнце;недостаток воды.
— Это может резко снизить давление, особенно у людей с гипертонией. Также спровоцировать аритмию, инфаркт, гипертонический криз или инсульт, — предупредила кардиолог. — Особенно опасное для нашего организма состояние — это тепловой удар с нарушением сознания, полиорганной недостаточностью. При отсутствии своевременной медицинской помощи оно может стать жизнеугрожающим с летальностью 10−30 процентов.
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Что говорят исследования.
Многочисленные обзоры и исследования выявили взаимосвязь между повышением температуры окружающей среды и ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, экстремальная жара связана с повышенным риском смерти от ишемического инсульта. Соотношение рисков составило 1,13 (95 процентов, ДИ: 1,06−1,20). Число госпитализаций по поводу инфаркта миокарда увеличивалось на 0,6−12 процентов при каждом повышении температуры на один градус во время теплового воздействия. В нескольких исследованиях сообщалось также о связи между жарой и сердечной недостаточностью, гипертонией, гипотонией и аритмией.
Группы риска.
Врач рассказала, что жаркую погоду особенно тяжело переносят люди с нарушенной терморегуляцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно:
пожилые люди — у них изменен механизм терморегуляции, они меньше пьют, имеют хронические болезни;пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ);люди с лишним весом;дети до пяти лет, у которых не до конца сформировалась система терморегуляции;пациенты, принимающие препараты, влияющие на водно-солевой баланс;пациенты с сахарным диабетом, так как из-за полинейропатии нарушаются процессы потоотделения;спортсмены при интенсивных тренировках на жаре.
Два тревожных симптома.
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Летом наше сердце работает с чрезмерной нагрузкой, и даже у молодых людей возникает недомогание, отметила кардиолог. Оно может выражаться двумя яркими симптомами:
учащенное сердцебиение;боль в области груди.
— При этом постоянным пациентам кардиологических отделений нужно быть особенно внимательными к своему состоянию, — подчеркнула Богаевская.
Что делать, если вы почувствовали себя плохо на жаре:
Необходимо срочно уйти в тень или прохладное помещение. Прекратить физическую нагрузку. Сесть или лечь, приподняв ноги, если нет одышки. Пить прохладную воду маленькими глотками (если нет противопоказаний).Если есть боль в груди, одышка, обморок, спутанность сознания, необходимо вызывать скорую помощь. Это может быть приступ стенокардии, инфаркт или тепловой удар.
Ни в коем случае нельзя:
оставаться на солнце;резко обливаться ледяной водой (риск сосудистого спазма);употреблять алкоголь.
Основные меры профилактики.
Поддерживать водный баланс:
Недостаток жидкости в жару приводит к сгущению крови. Для сохранения водного баланса здоровому человеку в день надо пить 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Лучше, если это будет обычная негазированная вода. Возможны и другие напитки: морсы или некрепкий чай. От лимонадов, энергетиков и кофе лучше воздержаться, потому что они усиливают потоотделение. Пить надо равномерно в течение дня, избегая больших объемов за один раз.
Следить за питанием:
Рацион в жаркое время года должен быть максимально легким. Это могут быть супы, рыбные блюда, натуральные продукты из молока, овощные и фруктовые салаты. Жирное и жареное долго переваривается, требует дополнительной энергии и нагружает сердце. Употребление алкоголя в жару усиливает дегидратацию и может привести к нарушению работы сосудов.
Скорректировать режим физической активности:
В жаркое время года вредны даже умеренные физические нагрузки на улице. Работы в огороде, к примеру, лучше выполнять утром или ближе к вечеру. Потенциально опасно для сердца и купание в холодной воде после перегрева — так можно спровоцировать спазмы сосудов. Всегда помните о головном уборе, выбирайте светлую одежду из натуральных тканей, используйте солнцезащитные средства для кожи, пользуйтесь вентиляторами и кондиционерами, но не направляйте холодный воздух прямо на тело — есть риск получить сосудистый спазм.
— Пациентам с ССЗ в жару надо уделять особое внимание своему состоянию. Лучше иметь под рукой нитраты, лекарства для корректировки давления, корвалол или валидол. Нельзя самому отменять прием лекарственных препаратов, необходимо обсудить с врачом дозировки диуретиков в летний период, пациентам с хроническими заболеваниями — регулярно консультироваться с врачом, — порекомендовала специалист.
Высокие температуры — это проверка организма на прочность. Особенно опасна жара для людей с ССЗ, пожилых и спортсменов. Основные меры — гидратация, избегание перегрева, адекватная медикаментозная коррекция, резюмировала кардиолог.
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