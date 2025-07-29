В Прикамье ребенку, укушенному собакой, компенсируют моральный вред

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края на основании обращения гражданина провела проверку по факту укуса несовершеннолетнего ребенка собакой.
В августе прошлого года мальчик 2019 года рождения во время прогулки был атакован собакой. Внезапно впав в агрессию, она нанесла ребенку укушенную рану правого плеча.
Прокурор, защищая права и законные интересы пострадавшего мальчика, обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.
Кудымкарский городской суд Пермского края удовлетворил требования прокурора, в пользу несовершеннолетнего взыскано 25 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.