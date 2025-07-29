Задержан омич, распыливший перцовый баллончик на школьницу

Полиция задержала 47-летнего омича, применившего перцовый баллончик против 16-летней школьницы. Рядом с остановкой «Улица 16-я Амурская» мужчина упал на велосипеде и обвинил в этом ребенка. Деталями ЧП поделались 29 июля в УМВД региона.
После конфликта задержанный распылил на подростка газовый баллончик. Когда девочке попытался помочь одноклассник, фигурант оттолкнул его и скрылся. Как выяснилось позже, задержанный привлекался ранее за побои. Свою вину агрессивный горожанин признал и пообещал возместить ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье № 116 УК Российской Федерации, велосипедисту грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-руководителю ГП «Горьковское ДРСУ» Титову подтвердили приговор.