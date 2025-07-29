Задержан омич, распыливший перцовый баллончик на школьницу

После конфликта задержанный распылил на подростка газовый баллончик. Когда девочке попытался помочь одноклассник, фигурант оттолкнул его и скрылся. Как выяснилось позже, задержанный привлекался ранее за побои. Свою вину агрессивный горожанин признал и пообещал возместить ущерб.