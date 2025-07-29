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В День города общественный транспорт в Екатеринбурге станет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля, ФедералПресс. Власти Екатеринбурга отменят оплату в общественном транспорте в День города 16 августа. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

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Кроме того, сообщил градоначальник, в этот день парковка на городских улицах также станет бесплатной.

«День города должен быть доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул мэр.

Он рассказал, что с 9 по 23 августа в уральской столице пройдут более 300 праздничных мероприятий. Все они будут так или иначе связаны с Годом защитника Отечества, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Готовим насыщенную культурную и развлекательную программу: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее. Проходить они будут не только в центре, но и в каждом районе уральской столицы», — поделился Алексей Орлов.

«ФедералПресс» писал о том, как мэр открыл фестиваль «Лето на площади». В ходе встречи с горожанами он рассказал о Дне строителя, который будет предшествовать Дню города. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.