В День города общественный транспорт в Екатеринбурге станет бесплатным

Кроме того, сообщил градоначальник, в этот день парковка на городских улицах также станет бесплатной.
«День города должен быть доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул мэр.
Он рассказал, что с 9 по 23 августа в уральской столице пройдут более 300 праздничных мероприятий. Все они будут так или иначе связаны с Годом защитника Отечества, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Готовим насыщенную культурную и развлекательную программу: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее. Проходить они будут не только в центре, но и в каждом районе уральской столицы», — поделился Алексей Орлов.
«ФедералПресс» писал о том, как мэр открыл фестиваль «Лето на площади». В ходе встречи с горожанами он рассказал о Дне строителя, который будет предшествовать Дню города. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.