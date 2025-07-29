Агент Никиты Чернова подтвердил интерес со стороны самарских «Крыльев Советов»

29-летний защитник столичного «Спартака» может продолжить карьеру в клубе из 63-го региона.
Ранее писали, что «зелено-бело-синие» и «Сочи» интересуются Никитой Черновым. Контракт с «красно-белыми» у него до конца 2026 года. К ним переходил как раз из «Крыльев» в феврале 2022-го.
Всего за волжан сыграл в 76 встречах. Забил пять голов и оформил четыре ассиста, получил 19 «горчичников». Оценивается в 1,5 млн евро или 139,8 млн рублей.
Информацию об интересе к Чернову со стороны «КС» подтвердил агент Владимир Кузьмичев.
«Разговариваем с “Крыльями”. У них серьезная заинтересованность в нем. Точно нельзя говорить, что он не остается в “Спартаке” — все бывает. Но главный тренер на него не рассчитывает, а Никита хочет играть. Для профессионального футболиста самое важное — находиться на поле. Исходя из этого, стараемся найти варианты, чтобы была игровая практика», — приводит слова Кузьмичева «Чемпионат».
Недавно писали, что защитник самарцев Кирилл Печенин из Беларуси выступил против лимита на легионеров в РПЛ.
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