Агент Никиты Чернова подтвердил интерес со стороны самарских «Крыльев Советов»

«Разговариваем с “Крыльями”. У них серьезная заинтересованность в нем. Точно нельзя говорить, что он не остается в “Спартаке” — все бывает. Но главный тренер на него не рассчитывает, а Никита хочет играть. Для профессионального футболиста самое важное — находиться на поле. Исходя из этого, стараемся найти варианты, чтобы была игровая практика», — приводит слова Кузьмичева «Чемпионат».