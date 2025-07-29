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В деревне Куда Иркутского района отключили свет из-за ДТП

Восстановят электроснабжение в полночь 30 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Куда Иркутского района отключили свет из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале «Свет38».

— Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за повреждения опоры воздушной линии электропередачи, — уточняется в сообщении.

На место приехали сотрудники ДПС для оформления документов об аварии. Для безопасного восстановления света 53 улицах деревни и в домах поселка Горный отключили электроэнергию. Свет должен появиться в полночь 30 июля.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Зиминском районе в аварии пострадал 6-месячный ребенок и еще двое взрослых.