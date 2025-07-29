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Самара берет курс на чистые реки и озера — что делают и что будет дальше

На круглом столе с участием экспертов, власти и экологов обсудили ход экологических проектов в Самарской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На круглом столе с участием экспертов, власти и экологов обсудили ход экологических проектов в Самарской области.

Врио замминистра природных ресурсов Максим Шаго рассказал, что за последние 5 лет расчищено более 12 км русел рек — Ташелки, Сускан и Подстепновки.

В 2025 году завершат расчистку озёр Старицы и Дубовый Ерик, начнут проектирование работ на реке Крымза (Сызрань), прудах Школьный и Барский, а также озере Приказное.

Финансирование — за счёт регионального и федерального бюджетов. Об этом рассказало издание «АиФ в Самаре».

По проекту «Вода России» продолжается масштабная расчистка Сызранки: в 2024 году очищено почти 2 км и 40 гектаров дна. До 2027 года планируют освоить ещё 33 гектара.

Уже видны результаты — меньше камыша, больше рыбы и водоплавающих птиц. В прошлом году в реку выпустили почти 300 тысяч мальков сазана и стерляди.

В планах — расчистка реки Сок у Старосемейкино.

Каждый год в регионе проводят 235 экологических акций. За время их проведения очищено 274 тыс. гектаров прибрежных зон и вывезено более 420 кубометров мусора.

Однако главные вызовы — не только в мусоре. По данным Гидромета, качество воды в реках Самарской области варьируется от «загрязнённой» до «грязной».

Наиболее проблемные — Чапаевка и Падовка, особенно в засуху, когда концентрация загрязнителей растёт.

Особое внимание — «цветению» водоёмов из-за цианобактерий. За 50 лет температура воды в регионе выросла на 2 , что усугубляет процесс.

Бактерии выделяют токсины, ухудшают качество питьевой воды и вызывают замор рыбы. Их рост стимулируют азот и фосфор из стоков. Решение — модернизация очистных сооружений и глубокая доочистка.

В борьбе с водорослями могут помочь инновации: например, водный дрон-косилка, собирающий растительность. Он уже может пригодиться на туристических базах.

Участники круглого стола подчеркнули: экологию не спасут одной уборкой. Нужна научно обоснованная программа, общественное обсуждение и системный подход. Работа продолжается.

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