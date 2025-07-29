Самара берет курс на чистые реки и озера — что делают и что будет дальше

На круглом столе с участием экспертов, власти и экологов обсудили ход экологических проектов в Самарской области.
Врио замминистра природных ресурсов Максим Шаго рассказал, что за последние 5 лет расчищено более 12 км русел рек — Ташелки, Сускан и Подстепновки.
В 2025 году завершат расчистку озёр Старицы и Дубовый Ерик, начнут проектирование работ на реке Крымза (Сызрань), прудах Школьный и Барский, а также озере Приказное.
Финансирование — за счёт регионального и федерального бюджетов. Об этом рассказало издание «АиФ в Самаре».
По проекту «Вода России» продолжается масштабная расчистка Сызранки: в 2024 году очищено почти 2 км и 40 гектаров дна. До 2027 года планируют освоить ещё 33 гектара.
Уже видны результаты — меньше камыша, больше рыбы и водоплавающих птиц. В прошлом году в реку выпустили почти 300 тысяч мальков сазана и стерляди.
В планах — расчистка реки Сок у Старосемейкино.
Каждый год в регионе проводят 235 экологических акций. За время их проведения очищено 274 тыс. гектаров прибрежных зон и вывезено более 420 кубометров мусора.
Однако главные вызовы — не только в мусоре. По данным Гидромета, качество воды в реках Самарской области варьируется от «загрязнённой» до «грязной».
Наиболее проблемные — Чапаевка и Падовка, особенно в засуху, когда концентрация загрязнителей растёт.
Особое внимание — «цветению» водоёмов из-за цианобактерий. За 50 лет температура воды в регионе выросла на 2 , что усугубляет процесс.
Бактерии выделяют токсины, ухудшают качество питьевой воды и вызывают замор рыбы. Их рост стимулируют азот и фосфор из стоков. Решение — модернизация очистных сооружений и глубокая доочистка.
В борьбе с водорослями могут помочь инновации: например, водный дрон-косилка, собирающий растительность. Он уже может пригодиться на туристических базах.
Участники круглого стола подчеркнули: экологию не спасут одной уборкой. Нужна научно обоснованная программа, общественное обсуждение и системный подход. Работа продолжается.
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