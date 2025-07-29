В Самарскую область после жары придут дожди и грозы в конце июля

В конце июля в Самарской области ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.
По данным Приволжского УГМС, на текущей неделе в регионе будет сухо, с умеренным ветром.
Лишь к выходным возможны кратковременные дожди и грозы, связанные с прохождением фронтальных разделов.
В среду, 30 июля, ожидается переменная облачность, северный ветер 6−11 м/с, воздух прогреется до +24…+29 °C.
Ранее мы писали, что в регионе объявлен оранжевый уровень опасности с 30 июля по 4 августа. МЧС России просит соблюдать меры предосторожности.
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