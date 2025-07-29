В Госдуме оценили идею запрета на использование произведений иноагентов

«Данная инициатива заслуживает повышенного внимания комитета Госдумы по безопасности. Инициативы о введении подобных запретов преследуют ясные цели: это защита национальной безопасности и сохранение культурного суверенитета России, основанного на традиционных ценностях. Весь творческий контент от иноагентов — это на самом деле попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны с целью распространять пропаганду и дестабилизировать общество», — сказал он.