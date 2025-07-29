Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса — 39% и мобильного приложения- 35%.
Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.