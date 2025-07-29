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Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения

Пользователи мобильного приложения Т-Банка жалуются на сбои в работе сервиса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса — 39% и мобильного приложения- 35%.

Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.