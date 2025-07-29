Челябинские онкологи излечили пациента с опухолью печени в 8 см

Врачи Челябинского онкоцентра спасли мужчину с 8-сантиметровой опухолью. Пациент отказался от трансплантации. Тогда врачи использовали другой метод и постарались максимально сохранить орган. Подробности рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
В 2011 году 50-летний житель Миасса узнал о том, что болен гепатитом С. Он отказался принимать противовирусную терапию и обращаться к инфекционистам. Спустя 12 лет спустя у него стали хуже показатели крови и появились жалобы на общую слабость. Во время УЗИ врачи нашли опухоль, занимавшую почти всю печень. При этом цирроза печени у него не было.
Для исключения метастаз и оценки состояния новообразования мужчине сделали КТ грудной клетки и подобрали тактику лечения. Оно проходило в два этапа.
Сначала пациенту рекомендовали пройти химиоэмболизацию (ТАХЭ) печеночных артерий для уменьшения опухоли. Эту методику в ЧОКЦОиЯМ используют с 2023 года. В режиме рентгеновского излучения и под контролем компьютерной томографии хирурги оценивают кровоснабжение опухоли и перекрывают питание специальными эмболами с химиопрепаратами.
«Операция проходит под местной анестезией и длится, в зависимости от сложности случая, от 120 до 180 минут. В соответствии с клиническими рекомендациями, мы провели пациенту две процедуры химиоэмболизации. Он прислушался к нашим рекомендациям начать прием противовирусной терапии. Сочетание препаратов от гепатита с нашим противоопухолевым лечением дало положительные результаты — опухоль уменьшилась до 6 см», — прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЧОКЦОиЯМ Яков Гнатюк.
После каждого ТАХЭ пациенту делали МРТ, чтобы определить, сколько жизнеспособных клеток осталось в опухоли. Чем их меньше — тем лучше. Вторым этапом должна была стать пересадка печени, но мужчина отказался. Тогда врачи предложили сделать резекцию, то есть удалить поражённый участок.
«Значительное сокращение опухолевого узла после трех циклов химиоэмболизации позволило нам провести более экономные вмешательства на печени и сохранить пациенту 80% органа вместо планируемых ранее 50%. Операция длилась три часа и прошла успешно, с минимальной кровопотерей», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин.
Пациента выписали из отделения в положенный срок. Он вышел на пенсию, но продолжает работать и ведёт активный образ жизни. После операции патологоанатомы онкоцентра обследовали материал и не обнаружили в нем жизнеспособных клеток.
Риски прогрессирования онкозаболевания специалисты оценили как крайне низкие. Мужчина вышел на пенсию, но продолжает работать и полноценно жить. Он регулярно проходит контрольные обследования и не жалуется на здоровье.
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