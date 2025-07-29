Челябинские онкологи излечили пациента с опухолью печени в 8 см

В 2011 году 50-летний житель Миасса узнал о том, что болен гепатитом С. Он отказался принимать противовирусную терапию и обращаться к инфекционистам. Спустя 12 лет спустя у него стали хуже показатели крови и появились жалобы на общую слабость. Во время УЗИ врачи нашли опухоль, занимавшую почти всю печень. При этом цирроза печени у него не было.