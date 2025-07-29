Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В пределах плюс 29−31 градусов дневные максимумы продержатся в среду и четверг. В последний день рабочей недели антициклон начнет сдавать свои позиции, однако пока (будет — ред.) по-прежнему сухо, а температура понизится лишь на градус», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что погода изменится в выходные: в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозой, а температура понизится до плюс 26−28 градусов. По данным Леуса, в воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах плюс 25−27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье, показания термометров останутся выше климатической нормы, но теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос».
«Начало новой недели вернет в столичный регион субтропики: температура воздуха ожидается в пределах плюс 24−29 градусов, что выше многолетней нормы начала августа на три-четыре градуса, а послеполуденные грозовые дожди сделают погоду влажной и душной», — добавил Леус.