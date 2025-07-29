Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

Синоптик отметил, что погода изменится в выходные: в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозой, а температура понизится до плюс 26−28 градусов. По данным Леуса, в воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах плюс 25−27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье, показания термометров останутся выше климатической нормы, но теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос».