Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске 10 августа закончится период отключений горячей воды

В ходе испытаний специалисты выявили 1 233 дефекта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Новосибирск

10 августа в Новосибирске окончательно завершится период отключений горячей воды, связанный с ежегодными гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Как сообщил главный инженер Новосибирской теплосетевой компании Сергей Срыбных, на сегодняшний день проверке уже подверглись около 90% коммуникаций от общего плана в 2 456 километров.

В ходе испытаний специалисты выявили 1 233 дефекта, что несколько превышает показатели прошлого года. Большинство обнаруженных повреждений уже устранено ремонтными бригадами. В настоящее время завершаются проверки на участках теплосетей от ТЭЦ-4, где отключения горячей воды продлятся до 10 августа.

«Это финальный этап проверки теплосетей с отключением ресурса у горожан. На последнем 13-м этапе гидравлических испытаний от ТЭЦ-2 есть техническая возможность не отключать горячее водоснабжение у многоквартирных домов. Завершаем большую работу, связанную с гидравлическими испытаниями и благодарим горожан за понимание и терпение», — сообщила пресс-служба СГК Новосибирск.

Гидравлические испытания позволяют выявить слабые места в системе теплоснабжения перед началом отопительного сезона и предотвратить возможные аварии зимой.

Напомним, что профилактические работы проводятся ежегодно в летний период, когда отсутствие горячей воды доставляет наименьшие неудобства жителям.