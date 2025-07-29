В Новосибирске 10 августа закончится период отключений горячей воды

В ходе испытаний специалисты выявили 1 233 дефекта, что несколько превышает показатели прошлого года. Большинство обнаруженных повреждений уже устранено ремонтными бригадами. В настоящее время завершаются проверки на участках теплосетей от ТЭЦ-4, где отключения горячей воды продлятся до 10 августа.