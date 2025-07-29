В Новосибирске 10 августа закончится период отключений горячей воды

10 августа в Новосибирске окончательно завершится период отключений горячей воды, связанный с ежегодными гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Как сообщил главный инженер Новосибирской теплосетевой компании Сергей Срыбных, на сегодняшний день проверке уже подверглись около 90% коммуникаций от общего плана в 2 456 километров.
В ходе испытаний специалисты выявили 1 233 дефекта, что несколько превышает показатели прошлого года. Большинство обнаруженных повреждений уже устранено ремонтными бригадами. В настоящее время завершаются проверки на участках теплосетей от ТЭЦ-4, где отключения горячей воды продлятся до 10 августа.
«Это финальный этап проверки теплосетей с отключением ресурса у горожан. На последнем 13-м этапе гидравлических испытаний от ТЭЦ-2 есть техническая возможность не отключать горячее водоснабжение у многоквартирных домов. Завершаем большую работу, связанную с гидравлическими испытаниями и благодарим горожан за понимание и терпение», — сообщила пресс-служба СГК Новосибирск.
Гидравлические испытания позволяют выявить слабые места в системе теплоснабжения перед началом отопительного сезона и предотвратить возможные аварии зимой.
Напомним, что профилактические работы проводятся ежегодно в летний период, когда отсутствие горячей воды доставляет наименьшие неудобства жителям.