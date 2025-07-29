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В Москве рассказали о происхождении сбитого в Минске БПЛА

По предварительным оценкам экспертов, упавший в Минске беспилотник имеет украинское происхождение. Об этом в разговоре с с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

Парламентарий отметил, что Украина может отрицать свою причастность к произошедшему в Минске, но факты говорят против.

«Сейчас Украина будет говорить, что либо это провокация со стороны России, либо это технические неполадки. Этот беспилотник был оснащен тротилом и поражающими элементами. Судя по первым оценкам специалистов, это украинский дрон», — рассказал Чепа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля в небе над Минском был сбит начиненный тротилом БПЛА. Дежурные силы ПВО обнаружили его около двух часов ночи. По данным Минобороны Беларуси, дрон удалось обезвредить средствами РЭБ, пострадавших нет.

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