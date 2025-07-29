В Москве рассказали о происхождении сбитого в Минске БПЛА

Парламентарий отметил, что Украина может отрицать свою причастность к произошедшему в Минске, но факты говорят против.
«Сейчас Украина будет говорить, что либо это провокация со стороны России, либо это технические неполадки. Этот беспилотник был оснащен тротилом и поражающими элементами. Судя по первым оценкам специалистов, это украинский дрон», — рассказал Чепа.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля в небе над Минском был сбит начиненный тротилом БПЛА. Дежурные силы ПВО обнаружили его около двух часов ночи. По данным Минобороны Беларуси, дрон удалось обезвредить средствами РЭБ, пострадавших нет.