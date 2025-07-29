Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений и смертности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Минздрав России совместно с профессиональным медицинским сообществом разработал проект приказа “Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций”, который закрепляет единые подходы к их использованию в практике. Документом подчеркивается, что врачи, ориентируясь на клинические рекомендации, принимают обоснованные решения на основе принципов доказательной медицины. Такой подход способствует повышению эффективности лечения, снижению риска осложнений и смертности», — рассказали там.
В пресс-службе уточнили, что приказ определяет порядок использования клинических рекомендаций для медицинских работников и органов контроля. Там отметили, что клинические рекомендации не являются предметом федерального государственного контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности.
«Вместе с тем они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые, в свою очередь, будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи», — пояснили в Минздраве.
Там добавили, что при применении клинических рекомендаций врачи учитывают индивидуальные особенности каждого пациента, что позволяет осуществлять персонализированный подход к лечению, при необходимости организовать телемедицинские консультации или направить пациента в медицинские организации, имеющие возможность выполнения показанного медицинского вмешательства.
«Таким образом, применение клинических рекомендаций позволяет каждому пациенту независимо от места проживания или выбора медицинской организации, рассчитывать на соблюдение единых подходов к оказанию медицинской помощи, основанных на последних научных данных и доказанных методах лечения», — пояснили в ведомстве.