Уфимскую мэрию через суд обязали установить освещение на двух улицах

В Уфе прокуратура добилась судебного решения, обязывающего мэрию обеспечить уличное освещение в микрорайоне 8 Марта. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратуры Ленинского района выявила отсутствие освещения на улицах 2-ая Аэродромная и Вертолетная. По сотрудников ведомства, это создает опасность для пешеходов и повышает риск ДТП в темное время суток.
Был подан иск с требованием обязать власти города установить наружное освещение. Суд первой инстанции полностью согласился с доводами надзорного органа, а апелляция оставила это решение в силе.
— Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
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