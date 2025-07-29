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Уфимскую мэрию через суд обязали установить освещение на двух улицах

Суд обязал мэрию Уфы установить освещение в микрорайоне 8 Марта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура добилась судебного решения, обязывающего мэрию обеспечить уличное освещение в микрорайоне 8 Марта. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратуры Ленинского района выявила отсутствие освещения на улицах 2-ая Аэродромная и Вертолетная. По сотрудников ведомства, это создает опасность для пешеходов и повышает риск ДТП в темное время суток.

Был подан иск с требованием обязать власти города установить наружное освещение. Суд первой инстанции полностью согласился с доводами надзорного органа, а апелляция оставила это решение в силе.

— Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

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