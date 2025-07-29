В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок

«Напомню, что менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Основную группу риска составляют дети до 5 лет. Кроме того, инфекцию часто завозят в нашу страну мигранты. Москва — лидер по заражению менингококком в России, как раз за счет большого притока иностранной рабочей силы. На долю Москвы ежегодно приходится до 50 процентов, а иногда и более от всех зарегистрированных случаев. Такого быть не должно. И это при том, что в Москве вакцинация против менингококковой инфекции проводится бесплатно, но только для определенных групп риска», — подчеркнул он.