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В Польше обвинили колумбийца в поджогах по «заказу» России

Варшава выдвинула обвинения против колумбийца, который уже отбывает срок в Чехии. Власти Польши утверждают о «российском следе» в совершенных поджогах, но не приводят доказательств.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

РИА Новости сообщает, что польские спецслужбы обвинили гражданина Колумбии в поджогах двух складов. По версии Варшавы, он действовал якобы по заданию из России, однако никаких доказательств этому представлено не было.

Согласно заявлению Агентства внутренней безопасности (ABW), речь идет о поджоге двух строительных складов в мае 2024 года. Сам подозреваемый уже находится в чешской тюрьме: его приговорили к восьми годам за поджог автобусного депо в Праге. Теперь польская сторона предъявила ему дополнительные обвинения в терроризме.

В ABW утверждают, что все действия колумбийца якобы контролировал и финансировал куратор, связанный с российскими спецслужбами. Именно он, по версии Варшавы, снабжал исполнителя инструкциями, в том числе по изготовлению «коктейлей Молотова». Сообщается, что мужчина частично признал вину.

В Польше ему грозит наказание от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.