В Польше обвинили колумбийца в поджогах по «заказу» России

РИА Новости сообщает, что польские спецслужбы обвинили гражданина Колумбии в поджогах двух складов. По версии Варшавы, он действовал якобы по заданию из России, однако никаких доказательств этому представлено не было.
Согласно заявлению Агентства внутренней безопасности (ABW), речь идет о поджоге двух строительных складов в мае 2024 года. Сам подозреваемый уже находится в чешской тюрьме: его приговорили к восьми годам за поджог автобусного депо в Праге. Теперь польская сторона предъявила ему дополнительные обвинения в терроризме.
В ABW утверждают, что все действия колумбийца якобы контролировал и финансировал куратор, связанный с российскими спецслужбами. Именно он, по версии Варшавы, снабжал исполнителя инструкциями, в том числе по изготовлению «коктейлей Молотова». Сообщается, что мужчина частично признал вину.
В Польше ему грозит наказание от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.