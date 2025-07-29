В Польше обвинили колумбийца в поджогах по «заказу» России

Согласно заявлению Агентства внутренней безопасности (ABW), речь идет о поджоге двух строительных складов в мае 2024 года. Сам подозреваемый уже находится в чешской тюрьме: его приговорили к восьми годам за поджог автобусного депо в Праге. Теперь польская сторона предъявила ему дополнительные обвинения в терроризме.