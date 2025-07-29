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Власти опровергли слухи о массовой эвакуации в Сальске после атаки БПЛА

Эвакуация населения в Сальске не проводится, слухи об этом — фейк.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Слухи о массовой эвакуации из Сальска Ростовской области не соответствуют действительности. Об этом сообщил районный глава Владимир Березовский.

— Это фейк. Эвакуации из города нет, — подчеркнул Владимир Березовский.

Чиновник попросил сальчан не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ночью Сальск подвергся атаке БПЛА, в ходе которой на местной ж/д станции произошли возгорание и повреждение контактной сети. Сейчас движение поездов восстановлено в штатном режиме. Также в одном из частных домов города была повреждена крыша и оказались выбиты стекла. Погиб водитель автомобиля.

Добавим, ранее стало известно о гибели двух саперов при разминировании БПЛА в Сальске.

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