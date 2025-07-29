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В Перми восстановят хоккейную коробку у бассейна «Рекорд»

В Мотовилихинском районе Перми завершено оформление земельного участка, предназначенного для размещения спортивного объекта, рассказали в городском департаменте земельных отношений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Мотовилихинском районе Перми завершено оформление земельного участка, предназначенного для размещения спортивного объекта, рассказали в городском департаменте земельных отношений. Участок площадью 606 кв. метров находится рядом с бассейном «Рекорд» на улице Гашкова, 20а. Здесь планируется построить современную хоккейную коробку.

Хоккейная площадка была здесь и прежде, но сам объект и участок под ней не были оформлены, поэтому нельзя было провести ремонт или модернизацию. Лишенный обслуживания, объект оказался фактически заброшенным.

Теперь участок поставили на государственный кадастровый учет и предоставили в безвозмездное пользование администрации Мотовилихинского района, пояснили в департаменте земельных отношений.