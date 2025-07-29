Выявлены «цинковые» сбои в работе белков сетчатки, приводящие к развитию глаукомы

По словам исследователей, этот пептид играет важную роль в работе сетчатки и передаче межклеточных сигналов внутри нее, а также выполняет противоопухолевые и нейротрофические функции. Это побудило исследователей изучить при помощи трех источников синхротронного излучения за тем, как PEDF взаимодействует с цинком и как эти взаимодействия влияют на его структуру и функции. Проведенные учеными замеры показали, что высокие концентрации ионов цинка заставляют цепочки PEDF объединяться в структуры из трех и более молекул.