В ЮФУ выиграли грант для первой в РФ умной станции на источнике синхротронного излучения

Синхротронное излучение (СИ) или излучение электромагнитных волн релятивистскими заряженными частицами, движущимися по криволинейной траектории, широко используется в науке в области материаловедения, химии, нано- биотехнологий. Оно позволяет проводить уникальные эксперименты с высоким пространственным и временным разрешением, при изучении структуры и динамических свойств материалов на атомном уровне. При этом, станции синхротронного излучения нуждаются в сложной инфраструктуре с интеллектуальными системами управления и анализом больших данных, рассказали в пресс-службе.