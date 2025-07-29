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Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М. Видео»

Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М. Видео».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ритейлер «М. Видео-Эльдорадо» рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров компании.

«Мы подтверждаем информацию», — сообщили в компании, отвечая на вопрос, возглавит ли Бакальчук экспертную группу при совете директоров «М. Видео-Эльдорадо».

Савеловский суд в апреле вынес в пользу основательницы Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.

Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.

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