Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М. Видео»

Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.