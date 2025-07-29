Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М. Видео»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ритейлер «М. Видео-Эльдорадо» рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров компании.
«Мы подтверждаем информацию», — сообщили в компании, отвечая на вопрос, возглавит ли Бакальчук экспертную группу при совете директоров «М. Видео-Эльдорадо».
Савеловский суд в апреле вынес в пользу основательницы Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.
Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.