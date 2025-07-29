«От КТОСов до эстрадных звезд»: Омск готовится к грандиозному шоу

Праздничная повестка нынешнего Дня города сохранила традиционный формат — с окраин к центру Омска. Уже с завтрашнего дня, с 30 июля, в отдаленных районах города пройдут концерты самодеятельных коллективов — праздничная программа состоится в сквере у ДК «Железнодорожник» и в парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. В рамках пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города, заместитель мэра города Омска Инна Елецкая обозначила повестку предстоящего праздника. Планируемые праздничные мероприятия охватят весь город. И начнутся они задолго до 2 августа.
С 30 июля в отдаленных районах начнутся концерты самодеятельных коллективов. Жители смогут насладиться выступлениями артистов в сквере у ДК «Железнодорожник» и в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Главные события развернутся с 1 по 3 августа и затронут ключевые локации города: улицу Чокана Валиханова, скверы Алтунина и Дзержинского, а также новое общественное пространство Городского сада.
Улица Музейная станет площадкой для всероссийского фестиваля народных промыслов и ремесел. Здесь соберутся талантливые мастера из разных городов страны. Посетители смогут не только полюбоваться уникальными изделиями, но и приобрести что-то на память. Фестиваль будет работать с 12:00 до 22:00.
2 августа в центре города стартует серия мероприятий под общим названием «Молодежный». В программе — театральные постановки, интеллектуальные игры, мастер-классы, цирковые выступления и патриотические акции. Особого внимания заслуживает интерактивная локация «ПРОмск», где участники смогут превратиться в фишки огромной настольной игры. Поле игры представляет собой карту Омска с ключевыми достопримечательностями: от площади Бухгольца до Большереченского зоопарка.
«В этом году мы делаем акцент на молодежной тематике. Все дефиле в рамках проекта #МОДНОВОМСКЕ представят работы исключительно омских дизайнеров. Также гостей ждут специалисты по плетению кос и искусству татуировки хной. А граффитист создаст уникальную интерпретацию символа Молодежной столицы», — отметила Инна Елецкая.
На площади Победы состоится зрелищный турнир среди атлетов, где спортсмены поборются за звание самого сильного человека города. Участники будут демонстрировать свою мощь, используя штанги, бревна, металлические блоки и даже автомобили. Любителей исторических реконструкций ждет традиционный «Щит Сибири». Для омичей в Омской крепости подготовили показательные бои, мастер-классы и интерактивные программы, посвященные военной истории XVIII века. Юбилейный 20-й фестиваль «Щит Сибири» развернет шесть лагерей живой истории, где можно будет увидеть бои гладиаторов, сражения викингов и попробовать старинные угощения.
Новый проект «Музыка Любинского» стартует 2 августа с запуска обновленных «Омских курантов». После первого боя часов прозвучит композиция «Омские улицы» — неформальный гимн города. Затем авторы исполнят современные песни об Омске, а зрители выберут любимую мелодию, которая будет звучать после каждого боя курантов.
Также 2 августа на различных площадках города выступят популярные артисты. На сцене у памятника Врубелю выступит лидер группы «Ночной патруль» Павел Шубин. У Омской крепости споют группы «Братья Гримм» и «Инь-Ян», а на Соборной площади гостей ждут выступления HEETS COVER BAND, Виталия Гогунского, Юлианны Карауловой, Губернаторского камерного оркестра и легендарной группы «Дискотека Авария».