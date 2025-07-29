«От КТОСов до эстрадных звезд»: Омск готовится к грандиозному шоу

Праздничная повестка нынешнего Дня города сохранила традиционный формат — с окраин к центру Омска. Уже с завтрашнего дня, с 30 июля, в отдаленных районах города пройдут концерты самодеятельных коллективов — праздничная программа состоится в сквере у ДК «Железнодорожник» и в парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. В рамках пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города, заместитель мэра города Омска Инна Елецкая обозначила повестку предстоящего праздника. Планируемые праздничные мероприятия охватят весь город. И начнутся они задолго до 2 августа.