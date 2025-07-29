Почти 20 поездов задержались в пути после атаки дронов в Ростовской области

— Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях. Сейчас в связи с происшествием задерживаются 18 пассажирских поездов, — говорится в официальном сообщении.
Максимальное время задержки составов — до 7 часов. Пассажиров, чьи поезда опаздывают на четыре часа, пообещали обеспечить питанием.
Напомним, ночью Сальск подвергся атаке БПЛА, в ходе которой на местной ж/д станции произошли возгорание и повреждение контактной сети. Также в одном из частных домов города была повреждена крыша и оказались выбиты стекла. Погиб водитель автомобиля.
Ранее стало известно о гибели двух саперов при разминировании БПЛА в Сальске.
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