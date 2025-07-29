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Почти 20 поездов задержались в пути после атаки дронов в Ростовской области

После повреждения контактной сети на станции Сальск ряд поездов отстали от графика.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской после почти 20 пассажирских поездов задерживаются в пути после атаки БПЛА. Информация об этом поступила от ОАО «РЖД».

— Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях. Сейчас в связи с происшествием задерживаются 18 пассажирских поездов, — говорится в официальном сообщении.

Максимальное время задержки составов — до 7 часов. Пассажиров, чьи поезда опаздывают на четыре часа, пообещали обеспечить питанием.

Напомним, ночью Сальск подвергся атаке БПЛА, в ходе которой на местной ж/д станции произошли возгорание и повреждение контактной сети. Также в одном из частных домов города была повреждена крыша и оказались выбиты стекла. Погиб водитель автомобиля.

Ранее стало известно о гибели двух саперов при разминировании БПЛА в Сальске.

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