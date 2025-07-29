Жителей Самарской области приглашают на Международный экологический конкурс

Продолжается прием заявок на ежегодный Международный конкурс «ЭкоМир-2025», организуемый Российской академией естественных наук. Конкурс открыт для всех, кто вносит вклад в охрану окружающей среды: от общественных деятелей и представителей власти до авторов частных экологических инициатив.
Основная цель конкурса — развитие экологического мышления и популяризация личной ответственности за сохранение природы. Принять участие могут как российские, так и зарубежные организации, предприятия, объединения и отдельные активисты.
В этом году конкурс проводится по 11 направлениям, включая:
экологическую политику и охрану окружающей среды, экопросвещение и культуру, молодежные проекты до 35 лет, переработку отходов и экотехнологии, сохранение биоразнообразия, развитие экотуризма и экостроительства.
Оценка заявок будет проводиться на основе представленных материалов, подтверждающих практический эффект проектов. Победители получат дипломы, медали и знаки отличия.
Заявки принимаются до 1 декабря. Подробности — на сайте РАЕН.
Также жителей Самары приглашают к участию в конкурсе социальных проектов «МАРТ».
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