Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Самарской области приглашают на Международный экологический конкурс

Продолжается прием заявок на ежегодный Международный конкурс «ЭкоМир-2025», организуемый Российской академией естественных наук.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Продолжается прием заявок на ежегодный Международный конкурс «ЭкоМир-2025», организуемый Российской академией естественных наук. Конкурс открыт для всех, кто вносит вклад в охрану окружающей среды: от общественных деятелей и представителей власти до авторов частных экологических инициатив.

Основная цель конкурса — развитие экологического мышления и популяризация личной ответственности за сохранение природы. Принять участие могут как российские, так и зарубежные организации, предприятия, объединения и отдельные активисты.

В этом году конкурс проводится по 11 направлениям, включая:

экологическую политику и охрану окружающей среды, экопросвещение и культуру, молодежные проекты до 35 лет, переработку отходов и экотехнологии, сохранение биоразнообразия, развитие экотуризма и экостроительства.

Оценка заявок будет проводиться на основе представленных материалов, подтверждающих практический эффект проектов. Победители получат дипломы, медали и знаки отличия.

Заявки принимаются до 1 декабря. Подробности — на сайте РАЕН.

Также жителей Самары приглашают к участию в конкурсе социальных проектов «МАРТ».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.