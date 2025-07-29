В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе

«Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности экстремистского сообщества. Указанное сообщество создано с целью осуществления экстремистской деятельности, влекущей нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, обществу и государству, а также создавало реальную угрозу причинения такого вреда. Кроме того, подсудимая распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, включая данные об их участии в поддержании международного мира и безопасности», — говорится в релизе.