В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе

УФА, 29 июл — РИА Новости. Кировский суд Уфы приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Ольгу Комлеву за участие в экстремистском сообществе.
Объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело против 46-летней женщины.
«Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности экстремистского сообщества. Указанное сообщество создано с целью осуществления экстремистской деятельности, влекущей нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, обществу и государству, а также создавало реальную угрозу причинения такого вреда. Кроме того, подсудимая распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, включая данные об их участии в поддержании международного мира и безопасности», — говорится в релизе.
Отмечается, что эти действия совершены в составе организованной группы по мотивам политической и идеологической ненависти, а также вражды в отношении социальной группы.
Подсудимая вину в совершении преступлений не признала, добавили в пресс-службе.
«Приговором суда ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также с лишением права организовывать и участвовать в массовых мероприятиях на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в суде сообщил, что речь идет об Ольге Комлевой, которая ранее была активисткой запрещенного в РФ регионального «Штаба Навального»*, также женщина является корреспондентом издания RusNews.
* Запрещенная в России экстремистская организация.