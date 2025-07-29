В Омске усилят транспортную схему в День города

В субботу, 2 августа, к 23:00 на остановках «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» появятся дополнительные 30 автобусов и 10 троллейбусов. Специальный транспорт будет развоза гостей праздничных мероприятий в День города Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.