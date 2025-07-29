В Омске усилят транспортную схему в День города

В субботу, 2 августа, к 23:00 на остановках «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» появятся дополнительные 30 автобусов и 10 троллейбусов. Специальный транспорт будет развоза гостей праздничных мероприятий в День города Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
Маршруты пролягут по самым популярным направлениям, уехать отдыхающие смогут после завершения концерта. Напомним, выступления артистов организуют в честь Дня города и Дня Омской области. Отправление транспорта начнется после 23:00 с учетом потока пассажиров и наполняемости салонов.
«Весь подвижной состав будет экипирован дополнительными указателями на ветровых и боковых стеклах с информацией о направлении движения. Оплата проезда — по городскому тарифу», — говорится в сообщении.
Фото: t.me/shelest_sn.
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