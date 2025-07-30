Кроссворд на 30 июля 2025

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Интересные факты об Арнольде Шварценеггере
- В возрасте 14 лет на Арнольда Шварценеггера огромное впечатление произвела победа советского тяжелоатлета Юрия Власова и их личная встреча. Фотография Власова заняла почетное место в доме Шварценеггера, что вызвало недовольство отца, ветерана войны, получившего ранение под Ленинградом. Во время чемпионата мира по тяжелой атлетике в Вене в 1961 году Власов встретился с юным Арнольдом и пожелал ему успехов в спорте. Эта встреча оказала значительное влияние на Шварценеггера, который в течение нескольких лет занимался тяжелой атлетикой, но затем переключился на культуризм.
- В 2003 году Арнольд Шварценеггер успешно баллотировался на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии, став первым рожденным за границей губернатором со времен ирландца Джона Дауни. Пресса освещала его предвыборную кампанию, используя такие заголовки, как «Governator» и «Терминатор-4: Восстание кандидата». Выборы сопровождались отзывом действующего губернатора Грея Дэвиса из-за финансового и энергетического кризиса, что породило заголовки «Вспомнить все». Шварценеггер столкнулся с оппозицией, но был переизбран в 2006 году и оставался на посту до 2011 года, когда его второй срок истек. Он запустил кампанию по сокращению расходов штата и отказался от своей зарплаты.
- Карьера Арнольда Шварценеггера в кино началась с фильма «Геркулес в Нью-Йорке». Из-за того, что у Шварценеггера был сильный акцент, его реплики были переозвучены другим актером, которого не упомянули в титрах. Кроме того, это единственный фильм, где он был указан под псевдонимом Арнольд Стронг, поскольку продюсер считал, что его настоящая фамилия звучит не очень удачно на английском языке. Впоследствии Шварценеггер признавался, что этот фильм — его наименее любимая работа.
Ответы
По горизонтали:
1.. Конкурс
В 1988 году Арнольд Шварценеггер основал собственный конкурс по бодибилдингу «Арнольд Классик», который ежегодно проводится в Колумбусе, штат Огайо, в конце февраля или начале марта. Соревнование пользуется большим авторитетом среди бодибилдеров и по значимости сравнимо с чемпионатом «Мистер Олимпия». Оно также привлекает внимание внушительным призовым фондом; победитель получает 100 тысяч долларов, автомобиль «Хаммер» и часы «Ролекс». «Арнольд Классик» включает в себя три женские номинации: Ms International, Fitness International и Figure International. Помимо бодибилдинга, в рамках мероприятия проводятся соревнования по гимнастике, борьбе, боевым единоборствам, пауэрлифтингу и другим видам спорта.
2. Хищник
В 1987 году Джон Мактирнан представил зрителям научно-фантастический боевик «Хищник». Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс и Джесси Вентура исполнили главные роли в фильме, рассказывающем о группе наемников, оказавшихся в джунглях Центральной Америки и вступивших в смертельную схватку с инопланетным существом. Потеряв технологическое превосходство, они прибегают к первобытным методам выживания. Фильм вошел в список 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. «Хищник» породил франшизу с сиквелами и кроссоверами, а также был адаптирован в виде игр и комиксов. Персонаж Шварценеггера, известный как «Датч», в России был переведен как «Голландец».
3. Терминатор
«Терминатор» — научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона, положивший начало его успешной карьере. Сценарий, написанный Кэмероном в соавторстве с Гейл Энн Херд, рассказывает о киборге-убийце в исполнении Арнольда Шварценеггера, отправленном из постапокалиптического 2029 года в 1984 год, чтобы уничтожить Сару Коннор, которую сыграла Линда Хэмилтон. Вопреки скромным ожиданиям, фильм возглавил американский прокат, собрав 78,3 миллиона долларов при бюджете в 6,4 миллиона. Успех «Терминатора» укрепил статус Шварценеггера как ведущего актера и породил целую франшизу. В 2008 году фильм был включен в Национальный реестр фильмов США. Фраза Шварценеггера «Я вернусь» стала культовой.
4. Акцент
В 1968 году, в возрасте 21 года, Арнольд Шварценеггер переехал в Америку, плохо зная язык и имея сильный немецкий акцент, что создавало для него трудности. Но несмотря на это, уже в 1969 году он начал свою карьеру в кино. Первоначально его слишком развитая мускулатура, не соответствовавшая кинематографическим стандартам, и акцент были препятствием для получения ролей. Шварценеггер начал брать уроки актерского мастерства и работать над своим произношением. Режиссер «Хищника» Джон Мактирнан хвалил его за способность быстро учиться: «Я думал, что нужно будет делать двадцать дублей, а он справлялся за три-четыре». Комик Робин Уильямс шутливо отмечал немногословность актера, говоря, что «только шотландская колли Лесси говорит меньше, чем Арнольд Шварценеггер».
5. Ун
Американский боевик «Возвращение героя» стал первой голливудской работой южнокорейского режиссера Кима Чжи Уна. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Форест Уитакер. Фильм, слоган которого гласит: «Спокойная жизнь не для него», ознаменовал возвращение Шварценеггера к ведущим ролям после долгого перерыва. В центре сюжета — противостояние шерифа маленького городка и сбежавшего наркобарона, использующего для побега модифицированный спорткар Chevrolet Corvette C6 ZR1.
По вертикали:
1. Австрия
В своих мемуарах «Вспомнить все» Арнольд Шварценеггер описывает Австрию своего детства как бедную страну, тяжело пережившую последствия войны. Семья жила скромно, и одним из ярких воспоминаний юности Шварценеггера стала покупка холодильника. У Арнольд были непростые отношения с семьей, где подчинение правилам ценилось выше индивидуальности. Уже в юности он проявлял протест и стремился к богатству и славе.
2. Конан
Арнольд Шварценеггер получил широкую известность после выхода фэнтезийного фильма «Конан-варвар». Эта картина, основанная на произведениях Роберта И. Говарда о киммерийце Конане, рассказывает историю мести молодого варвара за смерть родителей, виновником которой является верховный жрец Тулса Дум. Шварценеггер самостоятельно выполнил большинство трюков, используя в кадре два специально изготовленных меча. Фильм, несмотря на брутальность, приобрел популярность у подростковой аудитории и принес актеру мировую славу, а также премию «Сатурн». В 1984 году последовал сиквел — «Конан-разрушитель».
3. Титул
Арнольд Шварценеггер — семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия». Всего за пять лет тренировок он достиг вершины бодибилдинга и завоевал свой первый титул. При этом Шварценеггер открыто признает, что в тот период употреблял анаболические стероиды. Еще одним важным достижением в его карьере стало звание «Мистер Вселенная», которое он получил в 1967 году, став самым молодым победителем в истории этого конкурса.
4. Верховен
Фантастический боевик «Вспомнить все», режиссером которого выступил Пол Верховен, а главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер, является экранизацией рассказа Филипа Дика «Мы вам все припомним». Фильм был отмечен номинациями на премию «Оскар» в категориях «Лучший звук» и «Лучший монтаж звуковых эффектов», но удостоился награды только за выдающиеся визуальные эффекты. В 2012 году Арнольд Шварценеггер выпустил автобиографию под тем же названием — «Вспомнить все».
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