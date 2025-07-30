Кроссворд на 30 июля 2025

4. Акцент

В 1968 году, в возрасте 21 года, Арнольд Шварценеггер переехал в Америку, плохо зная язык и имея сильный немецкий акцент, что создавало для него трудности. Но несмотря на это, уже в 1969 году он начал свою карьеру в кино. Первоначально его слишком развитая мускулатура, не соответствовавшая кинематографическим стандартам, и акцент были препятствием для получения ролей. Шварценеггер начал брать уроки актерского мастерства и работать над своим произношением. Режиссер «Хищника» Джон Мактирнан хвалил его за способность быстро учиться: «Я думал, что нужно будет делать двадцать дублей, а он справлялся за три-четыре». Комик Робин Уильямс шутливо отмечал немногословность актера, говоря, что «только шотландская колли Лесси говорит меньше, чем Арнольд Шварценеггер».