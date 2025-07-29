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Врач рассказала, кому не стоит купаться в морской воде

Врач Овнанян: купаться в море не рекомендуется людям с дерматитом и аллергией.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Морская вода идет на пользу не всем отдыхающим. Так, людям с дерматитом и аллергией противопоказано купаться в море. Об этом рассказала врач методист Эвелина Овнанян в беседе с NEWS.ru.

— Морская вода может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы или шрамы, а также людям с сильной аллергией или кожными болезнями, — прокомментировала специалист.

Дело в том, что соленая вода усиливает раздражение. После косметических процедур для кожи — лазера или пилинга, тоже нужно избегать моря, потому что кожа становится очень чувствительной.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе 63-летнего жителя Ангарска на сапборде унесло ветром. Мужчина отправился по воде за матрасом, который сдуло порывами ветра.