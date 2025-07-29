Врач рассказала, кому не стоит купаться в морской воде

Морская вода идет на пользу не всем отдыхающим. Так, людям с дерматитом и аллергией противопоказано купаться в море. Об этом рассказала врач методист Эвелина Овнанян в беседе с NEWS.ru.
— Морская вода может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы или шрамы, а также людям с сильной аллергией или кожными болезнями, — прокомментировала специалист.
Дело в том, что соленая вода усиливает раздражение. После косметических процедур для кожи — лазера или пилинга, тоже нужно избегать моря, потому что кожа становится очень чувствительной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе 63-летнего жителя Ангарска на сапборде унесло ветром. Мужчина отправился по воде за матрасом, который сдуло порывами ветра.