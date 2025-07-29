В Самаре психолог проведет лекцию о синдроме отложенной жизни

31 июля в 18:30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытая лекция на тему «Синдром отложенной жизни» (18+). Её проведёт кандидат психологических наук, консультирующий психолог и супервизор Наталья Богдан.
Лекция пройдёт в рамках арт-проекта «Фактура памяти» (12+) художницы Алсу Коуки Амри. Выставка посвящена теме памяти и личного наследия. В экспозиции представлены работы из бумаги, парафина, цемента, керамики и найденных предметов.
Синдром отложенной жизни — состояние, при котором человек откладывает удовольствие и радость «на потом», жертвуя настоящим ради неопределённого будущего. Наталья Богдан расскажет о признаках этого состояния, его последствиях и возможных способах преодоления.
Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход — свободный.
Ранее мы писали, что 2 августа в Музее Модерна расскажут, как художники прошлого представляли будущее.
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