Голикова рассказала об уменьшении числа людей с инвалидностью в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число людей с инвалидностью в России уменьшилось почти на 6% с 2018 года и составляет 11,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В России на 1 июня 2025 года насчитывается 11,4 миллиона инвалидов, из них 784 тысячи — дети. Порядка 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. При этом с 2018 года общая численность инвалидов снизилась почти на 6%», — приводятся в сообщении слова Голиковой по итогам заседания комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов.
Отмечается, что главной причиной инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения, затем злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. А у детей — психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии, а также болезни эндокринной системы.
«От общего числа граждан с инвалидностью 39% или почти 4,5 миллиона человек находятся в трудоспособном возрасте. Основная занятость формируется в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах», — уточняется в сообщении.
Кроме того, для участников СВО с инвалидностью упрощен доступ к получению технических средств реабилитации через электронный сертификат — для этой категории россиян они выпускаются беззаявительно.