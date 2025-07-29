Голикова рассказала об уменьшении числа людей с инвалидностью в России

«В России на 1 июня 2025 года насчитывается 11,4 миллиона инвалидов, из них 784 тысячи — дети. Порядка 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. При этом с 2018 года общая численность инвалидов снизилась почти на 6%», — приводятся в сообщении слова Голиковой по итогам заседания комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов.