Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения свободы, сообщается на сайте ведомства.
«Беруашвили Леван… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался… с местом рождения Грузия… с мера пресечения подписка о невыезде», — говорится в карточке базы розыска МВД РФ.
Ранее СК РФ в своём Telegram-канале сообщал, что суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ) и заочно приговорил к 24 годам. Также он был объявлен в международный розыск.
Следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.