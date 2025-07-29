Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск

Ранее СК РФ в своём Telegram-канале сообщал, что суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ) и заочно приговорил к 24 годам. Также он был объявлен в международный розыск.