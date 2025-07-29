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Два кандидата на пост губернатора подали документы в Избирком Ростовской области

Юрий Климченко и Евгений Бессонов подали документы для участия в губернаторских выборах на Дону.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области еще два претендента на пост губернатора подали документы для регистрации в качестве кандидатов на предстоящие выборы. Об этом в соцсетях сообщает донской Избирком.

Документы представили Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Евгений Бессонов (КПРФ).

— Каждый из кандидатов также заручился поддержкой 239 депутатов представительных органов муниципальных образований области, — отмечают в Избиркоме Ростовской области.

Напомним, действующий врио губернатора региона Юрий Слюсарь первым собрал необходимый пакет документов.

Напомним, прием в донской избирательной комиссии продлится до 1 августа. Напомним, выборы главы региона пройдут в период с 12 по 14 сентября 2025 года.

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