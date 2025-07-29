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После жалоб пассажиров в Ростове заменят перевозчика на автобусном маршруте № 84

В Ростове автобусный маршрут № 84 переходит под контроль нового перевозчика.

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Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова приняли решение заменить перевозчика на проблемном автобусном маршруте № 84, который следует от главного автовокзала в Александровку и обратно, после жалоб пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал жителей глава донской столицы Александр Скрябин.

По данным городского Департамента транспорта, с мая текущего года на маршруте было зафиксировано 94 нарушения условий муниципального контракта. Основные претензии касались систематических сбоев в графике движения, несоответствия количества транспортных средств заявленному, неудовлетворительного технического состояния автобусов, а также ненадлежащей работы систем кондиционирования.

— В июле перевозчик в будние дни выпускал на линию всего один автобус вместо шести запланированных. А в выходные дни и вовсе полностью прекратил обслуживание маршрута. И это недопустимо! — заметил Александр Юрьевич.

В связи с грубым нарушением договорных обязательств администрация города приняла решение о смене перевозчика. С 1 августа маршрут № 84 будет обслуживаться новой транспортной компанией, которая обязалась обеспечить полноценный выпуск шести автобусов на линию, строгое соблюдение графика движения и поддержание транспортных средств в надлежащем техническом состоянии.