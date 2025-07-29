Врач рассказала, когда нужно задуматься о «здоровом долголетии»

«Когда нужно задуматься о “здоровом долголетии”? Строго говоря, задуматься должна мама во время беременности о здоровом долголетии своего будущего ребенка, потому что физиологические основания того, как будет протекать старение у человека, закладываются внутриутробно. В зависимости от того, какое здоровье у мамы, как протекал этот внутриутробный период развития, будет зависеть скорость старения в дальнейшем», — сказала Стражеско во время презентации исследования по оценке социальных эффектов проекта «Московское долголетие» в пресс-центре «Россия сегодня».