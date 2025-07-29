Врач рассказала, когда нужно задуматься о «здоровом долголетии»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Физиологические основания того, как будет протекать старение у человека в будущем, закладываются внутриутробно, заявила заместитель директора по трансляционной медицине РНИМУ имени Пирогова Ирина Стражеско.
«Когда нужно задуматься о “здоровом долголетии”? Строго говоря, задуматься должна мама во время беременности о здоровом долголетии своего будущего ребенка, потому что физиологические основания того, как будет протекать старение у человека, закладываются внутриутробно. В зависимости от того, какое здоровье у мамы, как протекал этот внутриутробный период развития, будет зависеть скорость старения в дальнейшем», — сказала Стражеско во время презентации исследования по оценке социальных эффектов проекта «Московское долголетие» в пресс-центре «Россия сегодня».
Она отметила, что заметный рост биомаркеров (показателей — ред.) старения начинается в 40 лет.
«То есть по объективным показателям и по субъективной оценке участников исследований, в 40 лет люди уже начинают ощущать функциональные дефициты. У них снижается выносливость, ухудшается сон, повышается восприимчивость к стрессу, они больше болеют. То есть они сами отмечают, что что-то со здоровьем уже не так», — добавила Стражеско.
Он уточнила, что в связи с этим не позже 40 лет человеку нужно задуматься о скорости своего старения, нужно её узнать и попытаться замедлить, чтобы предупредить все последствия. Для этого есть инструменты, называющиеся калькуляторами биологического возраста.